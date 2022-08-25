Самарцам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября 2022 года

В этом году День знаний выпадает на четверг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается главный праздник для школьников и их родителей – День знаний. Тысячи нарядных учеников вновь соберутся у школьного порога на праздничные линейки. Однако полюбоваться торжеством смогут не все родители – в этом году 1 сентября выпадает на четверг. Самарцам рассказали, как получить в этот день законный выходной. Знаниями поделилась руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По словам эксперта, самый простой способ – добиться одобрения директора. Лояльный руководитель может пойти навстречу и дать работникам отгул. Другой вариант – оплачиваемый отпуск или выходной за свой счет.

– Распространенная практика — написать работодателю заявление на отпуск 1 сентября без сохранения заработной платы. Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате, – отметила Наталья Голованова.

Также можно поделить официальный отпуск и перенести его на нужный день – опять же, с согласия руководства. Также эксперт советует попробовать получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно.

К слову, для доноров этот день может стать выходным вполне законно. У людей, сдающих кровь или ее компоненты, есть дополнительный оплачиваемый нерабочий день.