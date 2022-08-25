Самарские производители представили свою продукцию на «ВолгаФесте-2022»

На ярмарке представлена самая разнообразная продукция. Фото: министерство экономического развития Самарской области

На площадке фестиваля «ВолгаФест-2022» открылась ярмарка самарских производителей. Ее организатором выступили министерство экономразвития Самарской области и региональный центр «Мой бизнес».

Число самозанятых, желающих стать участниками ярмарки, перевалило за 200 – именно столько заявок поступило организаторам. 25 из них представили свою продукцию. Среди них – производители из Самары, Тольятти, Кинеля, Новокуйбышевска, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска и села Богатырь.

– На ярмарке я представляю свой бренд одежды и обуви для детей. Мы создаем пинетки, бурки, тапочки из натуральных материалов. Благодарю проект «Мой бизнес 63» за возможность участвовать в такой ярмарке. Это очень важная мера поддержки для творческих проектов, - поделился участник ярмарки Карен Микаелян.

Примечательно, что производители получили торговое место абсолютно бесплатно. Для них ярмарки являются одним из наиболее востребованных инструментов развития.

– Параллельно с ростом числа самозанятых мы расширяем перечень инструментов поддержки. Самозанятые могут обращаться в Гарантийный фонд за льготными микрозаймами под 1% годовых, участвовать в образовательных программах, учиться у опытных наставников, пользоваться маркетинговыми и многими другими услугами, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Отметим, что гости ярмарки смогут найти самарскую продукцию во своему вкусу. Здесь представлены сувениры, одежда для детей и взрослых, игрушки, украшения и многое другое.