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Происшествия25 августа 2022 15:22

В Самаре загорелся заброшенный дом на улице Чернореченской

На месте пожара работают спецслужбы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Огонь охватил крышу здания

Огонь охватил крышу здания

Вечером 25 августа в областной столице произошел пожар. На улице Чернореченской вспыхнул двухэтажный дом. Информацией и кадрами с места ЧП поделились очевидцы происшествия.

На видео видно, что огонь распространился на крыше здания, на этажах возгорание не заметно. На место пожара прибыли спецслужбы.

– Один расчет работает со стороны улицы, второй – со двора. Также прибыли третий и четвертый расчет. Во дворе дома видно скорую помощь и прокуратуру, – сообщают очевидцы.

Самарцы также отмечают, что дом, в котором произошел пожар, уже заброшен. Информация о пострадавших пока не поступала. Причина возгорания также остается неизвестной.