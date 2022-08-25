В Самаре загорелся заброшенный дом на улице Чернореченской

Огонь охватил крышу здания

Вечером 25 августа в областной столице произошел пожар. На улице Чернореченской вспыхнул двухэтажный дом. Информацией и кадрами с места ЧП поделились очевидцы происшествия.

На видео видно, что огонь распространился на крыше здания, на этажах возгорание не заметно. На место пожара прибыли спецслужбы.

– Один расчет работает со стороны улицы, второй – со двора. Также прибыли третий и четвертый расчет. Во дворе дома видно скорую помощь и прокуратуру, – сообщают очевидцы.

Самарцы также отмечают, что дом, в котором произошел пожар, уже заброшен. Информация о пострадавших пока не поступала. Причина возгорания также остается неизвестной.