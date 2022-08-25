Самарская область получит 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти»

Строительство объекта сегодня идет полным ходом

В Самарскую область из федерального бюджета поступит 19,5 млн. рублей. Средства будут выделены на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти». Об этом 25 августа на встрече с сотрудниками «АвтоВАЗа» сообщил Дмитрий Азаров.

Возведение важного инфраструктурного объекта сегодня идет полным ходом. Текущий уровень технической готовности составляет 58%. Несмотря на трудности, работы не были приостановлены, а с финансовой поддержкой они выйдут на новые темпы.

– Благодаря прямой поддержке Владимира Путина 18 августа было принято постановление Правительства, и региону дополнительно выделено 19, 5 млрд рублей – на искомое удорожание стоимости проекта. У нас есть полная уверенность в ритмичной работе мостостроителей, дорожников. Это значит, что все намеченные работы мы выполним в срок, – отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, общая длина моста над Волгой составит 3,7 км. Он будет состоять 26 опор и 25 пролетных строений. Протяженность новой трассы составит порядка 100 километров. Работы идут в соответствии с графиком. Полностью завершить строительство должны в следующем году.