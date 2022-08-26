Под Самарой мужчина грубо отобрал у матери деньги, чтобы купить алкоголь и сигареты

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, которое произошло на территории Жигулевска. Там местный житель силой отобрал у своей пожилой матери деньги. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

О произошедшем правоохранителям сообщила сама 63-летняя пострадавшая. Женщина рассказала, что 30-летний пьяный сын попросил у нее деньги на сигареты и алкоголь, но она отказала. Тогда он перешел к решительным действиям.

– Получив отказ, подозреваемый грубо оттолкнул ее, забрал из сумки 400 рублей и ушел, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчину удалось задержать на одной из улиц города. Он во всем сознался и рассказал, что на украденные деньги купил сигареты и алкоголь.

В отношении горе-сына возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья». Расследование продолжается.