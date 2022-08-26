"Ласточки" Самара - Жигулевск будут делать остановку на платформе им. Грушина

В Самарской области с 26 по 28 августа 2022 года состоится крупнейший фестиваль самопознания, йоги и здорового образа жизни — «Протока». Он пройдет на площадке в районе ж/д платформы имени Валерия Грушина. Гости смогут добраться туда на скоростной электричке «Ласточка».

— Для гостей и участников фестиваля «Протока» 26, 27, 28 августа 2022 года электропоездам «Ласточка» Самара — Жигулевск назначается остановка на платформе имени В. Грушина, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

«Ласточки» будут делать по четыре рейса в день. Отправление из Самары в 8:12, 14:00, 18:00 и 20:00, прибытие на платформу имени Грушина — в 9:22/23, 15:07/08, 19:07/08, 21:07/08 соответственно.

Отправление из Жигулевска в 6:42, 10:42, 17:12 и 20:01. К месту проведения «Протоки» скоростная электричка будет прибывать в 7:19/20, 11:19/20, 17:49/50, 20:40/41. Подробнее ознакомиться с расписанием «Ласточки» можно по ссылке.