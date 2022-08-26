В Самаре «Веста» улетела в дерево после столкновения с «Нивой»

Авария произошла в Промышленном районе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло 25 августа 2022 года в Самаре. Здесь столкнулись «Нива» и «Лада Веста», после чего последний автомобиль въехал в дерево.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария произошла 17:45 в Промышленном районе. 46-летний водитель «Нивы» ехал по улице Краснодонской в сторону проспекта Юных Пионеров. На перекрестке он не уступил дорогу «Лада Веста», за рулем которой находился 38-летний мужчина.

От удара «Веста» вылетела на газон, где врезалась в дерево. В результате ДТП пострадал водитель «Лада Веста» и его 31-летняя пассажирка. Мужчине назначено амбулаторное лечение, женщину госпитализировали.