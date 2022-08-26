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Общество26 августа 2022 8:48

Опасную детскую площадку нашли на пр. Карла Маркса в Самаре

Нарушения выявили сотрудники прокуратуры
Анастасия ФИЛАТОВА
На площадке из песка торчат бетонные основания игрового оборудования

На площадке из песка торчат бетонные основания игрового оборудования

Фото: Яндекс. Карты

В Самаре нашли еще одну опасную детскую игровую площадку. Она находится на проспекте Карла Маркса, 59а в Железнодорожном районе города. В среду, 24 августа 2022 года, туда наведались прокуроры и активисты ОНФ.

- Обследование показало, что детское игровое и спортивное оборудование не соответствует техническим требованиям безопасности. На площадке есть препятствия в виде бетонных оснований фундаментов конструкций, которые торчат из песка, - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуроров, за содержание и эксплуатацию оборудования отвечает ТСЖ «Киевское-2». Сотрудники надзорного ведомства внесли представление в адрес организации. Они потребовали устранить нарушения. Пока необходимые работы еще не были проведены.