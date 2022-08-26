Сараи загорелись в Промышленном районе Самары 26 августа

Пожар тушили 12 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня после обеда, 26 августа, произошел еще один пожар. В Промышленном районе Самары на Сердобской, 40 горели сараи.

— Сообщение о возгорании поступило в 15:47. На место были направлены специалисты, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Для предотвращения возгорания использовалось четыре единицы техники и 12 человек. Пожар распространился на площади 50 квадратных метров. Его удалось полностью потушить в 15:59. Что послужило причиной возгорания в настоящий момент неизвестно.