Дополнительный поезд по направлению Ташкент – Самара начнет ходить с 1 октября

Ранее движение поездов приостановили из-за пандемии коронавируса. Фото: 2ГИС

С 1 октября этого года запустят дополнительный пассажирский поезд из Ташкента в Самару и обратно. Информация появилась в телеграм-канале компании "Узжелдорпасс".

— Будет запущено движение дополнительных пассажирских поездов № 5/6 по маршруту Ташкент – Самара – Ташкент, — сообщает пресс-служба "Узжелдорпасс".

С начала октября они начнут ездить два раза в неделю. Напомним, движение поездов между Россией и Узбекистаном приостановили из-за COVID-19 в 2020 году, а восстановили в июне этого года.

С 23 июня раз в неделю начал ходить поезд компании "Железные дороги Узбекистана" из Ташкента в Самару. Теперь на направлении появится дополнительный состав.