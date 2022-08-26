В Самаре расселят дома в зоне строительства новой станции метро «Театральная»

Большую часть зданий учли под компенсацию и сохранение. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре из-за строительства новой станции метро «Театральная» ведется вынужденное расселение домов в зоне расположения будущей станции.

— Часть домов уже включили в программу по расселению из аварийного жилья. 68 домов после строительства нельзя будет эксплуатировать, — рассказали в администрации Самары.

Большую часть зданий учли под компенсацию и сохранение, среди них девять объектов культурного наследия. Эти дома сохранят, но перепрофилируют из жилого помещения в административно-хозяйственное.

За расселение отвечает министерство строительства Самарской области. Городские власти обещают при необходимости оказать юридическую помощь, а также помочь с подбором и покупкой квартиры. Это касается случаев, если собственники захотят получить компенсацию.