Воздушный шар в рамках «ВолгаФеста» запустили на пляже набережной в Самаре

Все желающие могли посмотреть на фестиваль с высоты птичьего полёта. Фото: скриншот видео

Сегодня вечером, 26 августа, на фоне закатного неба в рамках ВолгаФеста – 2022 на пляже самарской набережной запустили воздушный шар.

— Напротив фестивального клуба в 18:00 состоялась воздушная прогулка со СберМегаМаркет, — указано на сайте ВолгаФеста.

Все желающие могли посмотреть на фестиваль с высоты птичьего полёта. Самарцы снимали красочные кадры и наслаждались видом. Для детей было ограничение по росту, тем, кто ниже 120 см не повезло, из-за техники безопасности им нельзя было подняться.

Жители региона разной возрастной категории собрались посмотреть на необычное явление. Шар всё это время был закреплен специальным тросом и сильно высоко в небо не поднимался.