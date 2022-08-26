В Самаре из-за ограничения движения на Антонова-Овсеенко возникли огромные пробки 26 августа

Люди разворачивались через двойную сплошную или ехали по встречке. Фото: соцсети

Сегодня, 26 августа, уже после обеда и до позднего вечера на дороге в районе пересечения улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко из-за ремонта теплотрассы возникли сильные пробки.

Автомобилисты в социальных сетях возмущаются, но дело не только в перекрытии дорог. Оказалось, многие из водителей не были информированы насчет ограничений проезда и проглядели дорожные знаки.

Возникла такая ситуация, что жители региона доезжали до кольца на пересечении этих улиц, и, попав в тупик, разворачивались через двойную сплошную или ехали по встречке. Некоторые очевидцы отмечают, что знак кирпича висит слишком близко к кольцу, когда выхода уже нет.

— Кирпич стоит на блоках, которыми перекрыли, отчего и люди не видят, кроме тех, которые уже подъехали туда, — делятся очевидцы в соцсетях.