Шумозащитные стекла установят на окна домов возле автомобильной развязки по Ново-садовой в Самаре

Звукоизоляция окон будет составлять 30 дБ. Фото: администрация Самары

В квартиры домов, которые попадают в зону строительства автомобильной развязки на пересечение улиц Ново-Садовой и Советской Армии, установят шумозащитные стеклопакеты.

— Особенное неудобство строительство приносит жильцам многоэтажных домов, расположенных возле торгового центра «Апельсин», — рассказали в администрации Самары.

Люди жалуются на шум из-за строительства магистрали. В дальнейшем уровень шума только повысится из-за более интенсивного движения транспорта. Сейчас пропускная способность дороги – 55 тысяч автомобилей в сутки, она может увеличиться до 98 тысяч. Замена окон никаких материальных вложений от жителей не потребует, только согласие.

Предусматривается шумозащитное остекление торцевых и фасадных частей жилых зданий. Анализ показал, что для отдельных домов уровень шума действительно превышает норму. Специалисты составили список домов, которым замена окон необходима. Сейчас строители обходят квартиры и производят замеры оконных проемов. Работы по замене должны начаться уже в сентябре.

Обычные стеклопакеты заменят на шумозащитные. У них более прочная конструкция, толщина стекла, большее количество воздушных камер. Звукоизоляция окон, которые хотят установить на Ново-Садовой, составляет 30 дБ. Для сравнения, у обычных – 20 дБ. Также предусмотрена установка систем пассивных проветривателей.