В Самарской области ищут парня в очках и с рюкзаком, который забрал чужие деньги из банкомата

Парень украл чужие 6,5 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские города Сызрань составили ориентировку на подозреваемого в преступление, которое было совершено возле одного из городских банкоматов. В полицию обратился местный житель, который забыл в банкомате снятые с карты 6500 рублей, а неизвестный их забрал себе.

Опросив очевидцев и изъяв видеозаписи с камер видеонаблюдения, полицейские составили портрет преступника и просят всех, кто владеет информацией о его местонахождении, обратиться в ближайшее отделение полиции.

По приметам, подозреваемому около 20-25 лет, худощавого телосложения, ростом 170-175 см. Волосы темные, коротко стриженные. Был одет в серую футболку, черные шорты и черные кроссовки. В руках у молодого человека был рюкзак, а на лице солнечные очки.

Очевидцы произошедшего преступления могут обратиться в отдел полиции или позвонить по телефонам: 8-(8464) - 33-38-66 дежурная часть, 102 или 8-996-722-30-29.