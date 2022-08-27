В Самаре водитель «Шкоды» собрал в «паровоз» четыре машины и сам попал в больницу

Виновник массовой аварии был госпитализирован в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около четырех часов вечера, 26 августа 2022 года, в Советском районе Самары произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате массовой аварии на улице Победы пострадал один из участников ДТП.

По данным сотрудников ГУ МВД по Самарской области, 45-летний водитель на автомобиле «Шкода Рапид» не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий «Черри Тигго», того отбросило в «Опель», а «Опель» в «Ладу Гранту». В итоге прямо посреди дороги собрались в «паровоз» сразу четыре автомобиля.

В массовой аварии пострадал только водитель «Шкоды», которого госпитализировали в больницу с различными травмами. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.