Отчаянный самарец решил переплыть Волгу прямо по судовому ходу в августе 2022 года

Мужчина плавал возле Речного вокзала, а мимо проплывали пароходы Фото: Антон СЕНЬКО

Утром, 27 августа 2022 года, жители Самары в районе Речного вокзала увидели человека, который плавал на судовом ходу. На просьбы выйти на берег, чтобы не попасть под винт отходящих от причала судов, мужчина решительно ответил отказом.

- Ты не первый, кто пытается здесь плавать. Только потом вас таких водолазы ищут, - говорят самарцы, снимающие небезопасные действия пловца на телефон.

Как рассказал автор поста в социальных сетях, мужчина так и не согласился уплыть с судового хода. После того, как он чудом не попал под винт парохода, неравнодушные самарцы вызвали полицию. Чем закончилась эта история, на момент публикации неизвестно.