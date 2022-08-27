В Самаре на правом берегу Волги сгорела баня на воде

Владельцы банного комплекса на воде оценивают ущерб

Вечером, 27 августа 2022 года, в Самаре произошло ЧП. Горожане заметили густой черный дым на правом берегу Волги напротив 8-ой просеки. Как оказалось, на пляже Малибу горит баня на воде.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:15. На место происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Для ликвидации возгорания были привлечены 8 человек личного состава ПСС СО на двух катерах. Огонь удалось потушить в 18:45. Сейчас владельцы бизнеса оценивают нанесенный ущерб, а эксперты выясняют причины возгорания.