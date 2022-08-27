В 2022 году в Самарской области появятся две «умные» спортивные площадки

Почти половина населения Самарской области регулярно занимается спортом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент России Владимир Путин поставил задачу перед правительством, чтобы к 2030 году не менее 70% россиян регулярно занимались спортом. Для этого необходима качественная и доступная инфраструктура. В Самарской области реализацию национальных и федеральных проектов лично контролирует губернатор Дмитрий Азаров.

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014–2024 годы» в Самарской области уже в этом году завершится строительство «умных» спортивных площадок, которые представляют собой плоскостное спортивное сооружение. Появятся современные площадки в Алексеевском и Большеглушицком районах.

- Об эффективности выбранного темпа работы в области спорта говорят впечатляющие результаты: по итогам 2021 года физкультурой и спортом занимается почти половина жителей региона – 49,7 %, что выше утвержденного национальным проектом планового значения на 3,3 процентных пункта, - отметили в региональном правительстве.

В настоящее время в России активно развивается массовое физкультурное движение ГТО. Более 470 тысяч жителей Самарской области являются участниками комплекса ГТО, что подняло наш регион на третье место среди субъектов ПФО, где местные жители активно занимаются спортом.