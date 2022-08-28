В Самаре обнаружили брошенных котят в клетке у Струковского сада. ФОТО: Соцсети

В воскресенье, 28 августа в социальных сетях появилось сообщение от девушки Надежды, что ею были обнаружены двое котят неподалеку от Струковского сада.

Девушка написала, что котят выбросили на проезжую часть. Неравнодушная девушка оттащила клетку с малышами в тенек к забору. На вид мохнатым 3-4 месяца, оба имеют шлейки, в клетке миски с водой и едой – очевидно, животных оставили бывшие хозяева. Девушка призвала самарцев не быть равнодушными и забрать котят, так как у нее самой такой возможности нет.

В социальных сетях разгорелся спор – одни обвиняют хозяев в халатности, другие считают, что раз у котят такая приличная клетка, то бывшие владельцы избавились от них не из-за злобы или равнодушия, а потому что не имели возможности дальше их содержать.

Однако, спустя полтора часа в комментариях под записью жительница Самары Карина рассказала, что забрала котят и отвезла в ветклинику. Сейчас жизням пушистых подростков ничего не угрожает, они помыты и ждут хозяев. Пока зверьки не найдут новый дом, девушка будет держать их у себя.