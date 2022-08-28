В Самаре масштабно отремонтируют речной вокзал Фото: Антон СЕНЬКО

Самарский речной вокзал отремонтируют в следующем году. Об этом стало известно из документации, размещенной Министерством транспорта региона.

Согласно проекту, подрядчик должен будет обеспечить транспортную безопасность, пристроить причальную стену и организовать прогулочное пространство. Его планируют сделать в виде моста, объединяющего технологические мостики и мостовые рампы. Перед входами на рампы будут оборудованы КПП, а для маломобильных граждан должен быть организован лифт.

Помимо транспортной безопасности, подрядчик должен будет организовать модульное здание для досмотра автомобилей со стороны улицы Комсомольской.

Проект нового речвокзала должен быть готов к ноябрю следующего года, за него власти готовы заплатить 22,8 миллионов рублей.