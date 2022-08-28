Житель Самары попал в тюрьму за повторное пьяное вождение. ФОТО: ГУ МВД Самарской области

Житель Самары попал под суд и получил тюремный срок за повторное нарушение правил дорожного движения.

По сообщению ГУ МВД по Самарской области, мужчину остановил инспектор ДПС на улице Курильской в поселке Мехзавод. При общении с 45-летнем автолюбителем полицейским показалось, что водитель нетрезв, однако от медицинского освидетельствования мужчина наотрез отказался.

Вскоре выяснилось, что водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Тогда мужчину лишили прав на полтора года и назначили штраф в 30 тысяч рублей. После этого горе-автолюбитель не сделал никаких выводов и вновь сел пьяным за руль.

В результате нарушителя признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев в колонии строго режима. Кроме того мужчину вновь лишили водительского удостоверения.