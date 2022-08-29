Самарцам рассказали, какую погоду ждать 1 сентября 2022 года

До конца августа в регионе сохранится жаркая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Август подходит к своему завершению, однако тепло не спешит покидать Самарскую область. По данным синоптиков, жаркая погода сохранится вплоть до конца лета. При этом начало осени также порадует жителей губернии приятными погодными условиями.

Как сообщает GISMETEO, 1 сентября 2022 года в Самарской области будет тепло – до +24 градусов. Ожидается переменная область, но без осадков. Скорость ветра составит 9 метров в секунду. Так что День знаний ученики и их родители отметят с комфортном.

Зато в дальнейшие дни температура пойдет на снижение. Уже 2 сентября столбик термометра опустится до 18 градусов тепла, а со второй недели месяца воздух остынет до +14 градусов.