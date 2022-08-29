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Происшествия29 августа 2022 6:05

Грузовик и легковушка столкнулись на трассе М-5 под Сызранью 29 августа 2022 года

Авария не обошлась без жертв
Анастасия ФИЛАТОВА
Kia получила серьезный удар в правый бок и вылетела в кювет

Kia получила серьезный удар в правый бок и вылетела в кювет

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в понедельник, 29 августа 2022 года, на 925 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. Там в 7:30 столкнулись легковой автомобиль Kia и фура MAN, которая везла муку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека и еще один пострадал, - рассказали в ведомстве.

У большегруза повреждена кабина водителя, а легковушке смяло правый бок. После удара она вылетела с дороги в кювет. Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии. Они обеспечили беспрепятственный проезд другого транспорта. Также полицейские устанавливают и опрашивают свидетелей происшествия.

У грузовика повреждена передняя часть кабины

У грузовика повреждена передняя часть кабины

Фото: ГУ МВД России по Самарской области