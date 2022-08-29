В Тольятти 10-летний ребенок пострадал в результате ДТП с четырьмя автомобилями

Столкновение произошло после того, как "Гранта" выехала на красный сигнал светофора. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства массового ДТП, которое произошло в Центральном районе Тольятти 28 августа. Здесь столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадал ребенок.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 38-летняя женщина на серой «Гранте» ехала по улице Ларина в сторону Автозаводского шоссе. На перекрестке она проехала на красный сигнал светофора, после чего столкнулась с вазовской «десяткой», за рулем которой находился 48-летний мужчина.

Затем серая «Гранта» зацепила «Renault Fluence» под управлением 30-летней женщины и «Лада Гранта», за рулем которой был 36-летний мужчина. Автомобили двигались по Автозаводскому шоссе со стороны бульвара 50 лет Октября. В результате аварии пострадали два человека.

– 10-летний пассажир «ВАЗ-2110» был госпитализирован с места происшествия. Женщине-водителю серой «Гранты» назначили амбулаторное лечение, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Теперь правоохранителям предстоит разобраться в причинах произошедшего.