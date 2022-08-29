Мужчина утонул в Волге напротив пляжа у «Ладьи» в Самаре

Тело погибшего достали из воды и накрыли покрывалом Фото: СОЦСЕТИ

В воскресенье, 28 августа 2022 года, на четвертой очереди набережной Волги у «Ладьи» в Самаре произошло ЧП. Там утонул один из отдыхающих. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Погибшего вытащили на берег и накрыли полотенцем. Потом вокруг него выставили ограждение из палок. Тело лежало на пляже несколько часов. А рядом ведь купались дети, - рассказала одна из свидетельниц происшествия.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в Волге утонул 34-летний мужчина. Спасатели нашли его тело в воде напротив пляжа четвертой очереди набережной в Октябрьском районе и доставили его до берега. Все обстоятельства и точную причину гибели отдыхающего предстоит установить правоохранителям.