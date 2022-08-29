Археологи нашли останки металлурга-литейщика бронзового века в Самарской области

Древнее захоронение обнаружили в кургане на территории Елховского района / Фото: УГООКН по Самарской области

В Самарской области наткнулись на древнее захоронение. Его обнаружили при подготовке к строительству очистных сооружений сетей водоснабжения Елховского района.

— Были проведены археологические раскопки. Их цель — исследование ОКН, находящихся в зоне строительства. Специалисты МЦАИ обследовали несколько курганов. В одном из них они нашли уникальное центральное погребение, которое принадлежало мужчине 30-35 лет. Его захоронили в сидячем или полусидячем положении, — сообщили в УГООКН по Самарской области.

Это был курган Полтавкинской культуры — это археологическая культура начала и середины бронзового века. Она датируется 2700 — 2100 годами до н. э. В погребении археологии нашли не только останки древнего человека, но и различные артефакты прошлого. Среди них: лепной глиняный сосуд с орнаментом, два крюка, бронзовое долото, нож, игла и шило, обломок створки вислообушного топора с елочным орнаментом, а также формы для отливки тесел открытого типа. Специалисты предполагают, что погребенный был металлургом-литейщиком эпохи бронзы.

Археологи планируют исследовать данные предметы, которые, по их мнению, позволят изучить развитие металлургии в Самарской области. После этого они передадут все артефакты в музей, где они станут частью экспозиции, посвященной бронзовому веку.