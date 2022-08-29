Дмитрий Азаров обсудил с руководителем ГК «Берег» варианты решения конфликта по застройке Пятой просеки

ГК "Берег" готова рассмотреть вариант строительства домов на другой площадке, но при одном условии. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с президентом группы компаний «Берег» Александром Катиным. Поводом послужила застройка Пятой просеки, споры вокруг которой не утихают уже который год.

Застройщик ведет подготовку участка еще с 2018 года. Изначально здесь планировали построить дома в 25 этажей, однако после снизили этажность до восьми, что соответствует допустимым нормам этажности в этом районе.

– При подготовке проекта мы учли вопрос с парковкой и предусмотрели по 1 машиноместу на квартиру. Помимо этого, рядом с одним из домов мы планировали за свой счет сделать пристрой для создания детского сада – порядка 600 квадратных метров, и передать его в собственность муниципалитету – рассказал Александр Катин.

Кроме того, компания планировала предоставить муниципалитету участок под строительство поликлиники, а также благоустроить озеро Леснуха. Работы на водоеме уже начались – оттуда начали вывозить мусор. Александр Катин отметил, что жители Пятой просеки были в курсе планов застройщика, однако найти компромисс удалось не со всеми.

– Полагаем, что недовольство связано с тем, что наши дома перекроют вид на Волгу и Жигулевские горы жителям 2-4 этажей ранее построенных домов. Но ведь их застройщик не обещал им, что строительства на этой территории больше не будет. Жильцы неоднократно обращались в генпрокуратуру и получили ответ, что строительство ведется в рамках законодательства, – отметил президент ГК «Берег».

Он также добавил, что компания получила разрешение на строительство, банк открыл кредитную линию. Застройщик успел заключить более 50 ДДУ.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что свой вердикт по ситуации вынесут компетентные органы. Однако он предложил другой вариант решения проблемы.

– Предлагаю рассмотреть вариант замены этого земельного участка на другой, чтобы этот конфликт, который может породить негативное отношение к бизнесу в целом, не продлевать. Хотя, исходя из того, что вы рассказываете, намерения у вас благие, учитывают общественный запрос, – обратился Дмитрий Азаров.

Александр Катин заявил, что компания готова рассмотреть предложение – при условии, что оно покроет понесенные застройщиком затраты.