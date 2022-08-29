В Самаре из-за строительства метро перекроют участок ул. Ново-Садовая

Завершить строительство "Театральной" должны в 2024 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице продолжается реализация масштабного проекта – строительство станции метро «Театральная». Объект позволит завершить первую линию метрополитена и обеспечит транспортную доступность жителям отдаленных районов. Однако возведение станции требует некоторых ограничений.

Так, власти намерены перекрыть улицу Ново-Садовую. Движение будет запрещено на участке от Полевой до Первомайской. При этом одна полоса по направлению «в город» останется открытой.

В связи с этим также изменится схема движения автобусов № 23, 47, 50 и 297 б. При движении в сторону города они будут следовать по улицам Первомайская, Молодогвардейская, Полевая и Галактионовская. В обратном направлении транспорт пустят по улицам Галактионовская, Чкалова, Ленинская и Первомайская, пишет 63.ru со ссылкой на департамент транспорта Самары.

Отмечается, что ввести ограничения должны 12 сентября 2022 года. Не исключено, что они продлятся вплоть до завершения строительства станции.