Лидеры кадрового проекта «Вверх» встретились с известными политиками в Самаре

Наставниками участников проекта "Единой России" стали Александр Живайкин и Марина Сидухина

Участники кадрового проекта «Единой России» встретились с известными политиками Самарской области. Консультации получили пятеро самых активных пользователей приложения «Вверх». Их наставниками стали вице-спикер, руководитель фракции ЕР в губернской думе Александр Живайкин и замсекретаря реготделения партии, председатель комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике Марина Сидухина.

Депутаты поделились политическим опытом, рассказали, как работать с информационными вбросами и фейками, а также как отвечать на негативные комментарии в сетях и нападки оппонентов в жизни.

— Нельзя подменять работой в соцсетях работу с жителями. Живое общение — это самое главное в работе депутата, политика. Каждое ваше действие — это ваша репутация, — подчеркнула Марина Сидухина.

Победителям федерального конкурса — Василию Фомину, Татьяне Даниловой и Владимиру Быкову — вручили сертификаты о прохождении стажировки в реготделении «Единой России». Также руководители команд-лидеров получили благодарственные письма от председателя партии Дмитрия Медведева и от секретаря генсовета Андрея Турчака. Их наградили за продуктивную работу в приложении «Вверх».