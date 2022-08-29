В Самаре труп мужчины целый день пролежал на пляже рядом с отдыхающими

Утонувшего накрыли полотенцем Фото: СОЦСЕТИ

В воскресенье, 28 августа 2022 года, отдыхающие на самарском пляже сообщили о жутком соседстве. Рядом с ними на берегу Волги лежало тело утонувшего мужчины. Утопленник находился в месте отдыха на протяжении долгого времени.

– Его вытащили на берег, накрыли полотенцем. Ничего не сделали, только оградили палками. Тело лежало несколько часов. Его убрали около 19:00, – рассказали очевидцы ЧП.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, гибель настигла 34-летнего мужчину – он утонул в Волге. Его тело нашли в воде напротив пляжа четвертой очереди набережной в Октябрьском районе и доставили его до берега.