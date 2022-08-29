В Самаре в сентябре 2022 года изменится расписание дачных маршрутов

Корректировка произойдет с 1 сентября 2022 года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 сентября 2022 года в расписании автобусов, курсирующих по садово-дачным маршрутам, произойдут изменения. Частично они уже начались. Информацию сообщили в мэрии Самары.

– Сейчас световой день становится короче и с большинства дачных массивов автобусы начинают уезжать пораньше. Последний рейс уходит примерно за час до привычного времени, – рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.

В ведомстве отмечают, что в сентябре расписание будет полностью скорректировано. В прошлые годы время движения автобусов менялось следующим образом: первый транспорт из города уходил на час позже, а от дач, напротив, на час раньше. В октябре дачные маршруты будут работать исключительно в выходные дни.