Электричку с новыми комфортабельными вагонами запустили между Самарой и Бузулуком

в составе поезда Самара - Бузулук появились новые вагоны / Фото: СППК

Пассажиры электрички Самара — Бузулук смогут путешествовать еще комфортнее. На этом маршруте начали курсировать обновленные комфортабельные вагоны. Об этом в пятницу, 26 августа 2022 года, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Вагоны изготовлены на Тверском вагонном заводе. В них есть кондиционеры, удобные мягкие кресла с откидными столиками и розетки для зарядки гаджетов. Кроме того, в салонах установлены мониторы, камеры видеонаблюдения и табло с указанием температуры воздуха (внутри и снаружи) и названием остановок. Также в пути пассажиры могут воспользоваться кулером с водой, микроволновкой и экологически чистыми туалетами.

Расписание электрички Самара — Кинель — Колтубанка — Бузулук:

— по понедельникам и субботам: отправление из Самары — в 6:50, прибытие на станцию в Колтубанке в 10:37; отправление в Бузулук — в 10:39, прибытие — в 11:10

— ежедневно: отправление из Кинеля в 16:40, прибытие в Колтубанку в 19:42; отправление в Бузулук — в 19:44, прибытие — в 20:15.