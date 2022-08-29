В Самаре разберутся с пропускающими остановки водителями автобусов

Чиновники пообещали провести с перевозчиком разъяснительные беседы Фото: администрация Самары

В Самаре разберутся с водителями автобусов, которые не соблюдают регламент работы. Речь идет о тех, кто игнорирует остановки и проезжает мимо, не высаживая на них пассажиров. В последнее время таких жалоб стало очень много.

— К нам поступают обращения жителей, что отдельные водители автобусов не высаживают пассажиров в установленных местах. С перевозчиком обязательно проведем разъяснительные беседы — такие случаи должны быть исключены, — отметил замглавы департамента транспорта Юрий Тапилин на совещании в мэрии.

Чиновник подчеркнул: если есть официальная остановка, то пассажир имеет право выйти там. Водители автобусов должны соблюдать правила и высаживать людей, где положено, а не там, где им хочется. Этому вопросу дептранс уделит особое внимание. Также ведомство проследит за соблюдением расписания.