В Самаре «Космопорт» взыскивает через суд около 755 миллионов рублей с Bershka и Zara

В чем именно заключаются претензии пока неизвестно. Фото: 2ГИС

Владелец торгового комплекса «Космопорт» Виктор Сурков подал в арбитражный суд Самарской области иски к Bershka и Zara. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

От оператора Bershka («Бершка СНГ») «Космопорт» требует около 242,6 миллионов рублей, от Zara («Зара СНГ») – 512,6 миллионов рублей. В чем именно заключаются претензии пока неизвестно.

Сети одежды, обуви и аксессуаров объявили о приостановлении своей деятельности в России после начала спецоперации в 2022 году. Иски будут рассматривать, позже по ним назначат заседания.

Оператором ТРК «Космопорт» является ООО «Виктор и Ко Мега Парк». Ранее он уже судился с сетью магазинов одежды Kiabi из-за недополученной арендной платы и операционных услуг с 30 сентября 2022-го по 7 февраля 2025 года.