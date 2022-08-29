По решению Дмитрия Азарова семьи самарских добровольцев получили 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе

Выплаты уже получили 50 семей. Фото: правительство Самарской области

По решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к 1 сентября семьям военнослужащих Самарского батальона выплачивают по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе.

— Это относится к тем семьям, в которых есть дети от 7 до 18 лет. Выплаты уже получили 50 семей, которые подали заявление в областное министерство социально-демографической и семейной политики, — рассказали в правительстве Самарской области.

Ранее Дмитрий Азаров заверил, что государство окажет всю необходимую помощь каждой семье добровольца. На встрече с военнослужащими Самарского батальона губернатор подчеркнул, что понимает обеспокоенность бойцов за свои семьи. По словам губернатора, никто из членов семей не останется без необходимого внимания.

— Я даю вам слово, что их опорой станем мы – те, кто остались на самарской земле, чтобы делать все для победы на фронтах. Мы постараемся делать так, чтобы армия ни в чем не нуждалась, и поддержим ваши семьи, — сказал Дмитрий Азаров.

Те, кто служит по контракту в Самарском батальоне, могут рассчитывать на все условия и социальные гарантии, которые предусмотрены федеральным законодательством и региональным. Всем, кто заключил контракт, единовременно выплатят 300 тысяч рублей. Добровольцы будут получать ежемесячную зарплату, льготы в сферах здравоохранения и образования. Помимо этого, за ними работодатели обязаны сохранить рабочие места.