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Происшествия30 августа 2022 4:53

Из-за нападения собак четверо детей пострадали в Самарской области

У двух мальчиков укусы на ногах
Ирина СИНЕГУБОВА
Происшествие произошло на огороженной территории недостроенного здания. Фото: соцсети

Происшествие произошло на огороженной территории недостроенного здания. Фото: соцсети

Вчера, 29 августа в 19:55 на проспекте 50 лет Октября в городе Сызрань, на четырех детей, возраст которых от 10 до 14 лет, напала стая собак.

— Двум мальчикам собаки покусали ноги, их с ранами госпитализировали в больницу, двух других после обследования отправили домой для амбулаторного лечения, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Происшествие произошло на огороженной территории недостроенного здания. В связи с этим прокуратура проверит, были ли соблюдены требования, ограничивающие проникновение на строящийся объект. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося и ответственность за ситуацию органов местного самоуправления, а также организации по отлову безнадзорных животных.