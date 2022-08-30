Два автовоза с 16-ю легковыми автомобилями загорелись в Тольятти утром 30 августа

Механические повреждения получили две «Нивы». Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Сегодня, 30 августа, ранним утром горели два автовоза с 16-ю товарными легковыми автомобилями в Автозаводском районе Тольятти.

— Сообщение о пожаре на автостоянке, расположенной на ул. Транспортная,12А, поступила в 06.09, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожару причислила ранг «1-БИС». Для тушения возгорания привлекались 9 единиц техники и 37 человек. Погибших и пострадавших людей не оказалось.

Полностью потушить огонь удалось в 06.45. В результате пожара сгорели шесть легковых автомобилей «Лада Гранта». Помимо этого, механические повреждения получили две «Нивы».