В Самаре мужчина сорвал с шеи пенсионерки две золотые цепочки с кулоном и крестиком

Мужчина уже успел продать похищенное. Фото: скриншот видео

В Самаре 32-летний мужчина сорвал с шеи 57-летней женщины две золотые цепочки с кулоном и крестиком.

— Жительница Самары днем вместе с мужем была около продуктового рынка на улице Стара-Загора, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

К ней подбежал незнакомец, сорвал цепочки и скрылся как раз во время того, когда муж женщины отошел относить покупки в автомобиль. На камере видеонаблюдения полицейские узнали ранее судимого за кражи местного жителя.

Мужчину задержали, вину он полностью признал. Как оказалось, он уже успел продать похищенного прохожему, а деньги потратить на собственные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, самарец заключен под стражу. Проверяется его причастность к похожим преступлениям.