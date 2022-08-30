Двое заключенных сбежали из колонии строгого режима в Самарской области

Беглецов объявили в федеральный розыск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из колонии строгого режима сбежали двое заключенных. Преступники совершили побег из ИК-16, которая находится на улице Ровной в Тольятти. Ориентировки на них появились в соцсетях во вторник, 30 августа 2022 года.

Ориентировки на беглецов разместили на стендах в Тольятти / Фото: vk.com/patrultlt24tv

По предварительным данным, один из сбежавших – 23-летний уроженец Тольятти. Суд приговорил его к трем годам колонии за кражу и грабеж. Второй – 27-летний уроженец Севастополя. Его осудили на три года за кражу.

Оба преступника имеют судимость за кражу / Фото: vk.com/patrultlt24tv

Оба сейчас объявлены в федеральный розыск. Не исключено, что преступники могут иметь при себе документы на другие имена.

Редакция «КП-Самара» обратилась в УФСИН по Самарской области. На момент публикации получить комментарий ведомства не удалось.