В Самаре студент разработал аналитический комплекс для выявления поджогов

Комплекс достаточно компактный и удобный в работе. Фото: Самарский университет им. Королева

Студент Самарского университета им. Королева решил облегчить работу сотрудникам МЧС. Он разработал мобильный аналитический комплекс, способный примерно в десять раз увеличить точность выявления признаков поджога. Разработка будет задействована при установлении причин пожара.

– Для выявления признаков поджога обычно используется метод газовой хроматографии. Однако газовый хроматограф достаточно большой, то есть пробы нужно еще везти в лабораторию. Дорога может занять долгое время, из-за чего содержание ряда химических веществ в пробах уменьшается или может вообще снизиться почти до нуля. Это снижает точность экспертизы, – рассказал автор проекта Алексей Курепов.

Разработка Алексея Куперова, напротив, компактная. Общий вес комплекса составляет порядка 10 кг. Как сообщает пресс-служба Самарского университета, опытный образец прибора уже прошел испытания на базе Испытательной пожарной лаборатории по Самарской области.

Интересно, что помимо структур МЧС, комплексом могут пользоваться экологи и застройщики – он помогает исследовать почву на наличие вредных веществ.