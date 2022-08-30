Самарцы стали чаще обращаться за услугой пирсинга в 2022 году

Самыми популярными у любителей пирсинга стали проколы пупка и носа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице вернулась мода на пирсинг. К такому выводу пришли аналитики маркетплейса услуг YouDo и ювелирного бренда SOKOLOV по результатам опроса. Оказалось, что самарцы стали часто прибегать к данной услуге.

Чаще всего клиенты делают прокол носа и в зоне пупка. По данным бренда SOKOLOV, 55% от всех проданных с начала этого года украшений для пирсинга — серебряные изделия для зоны пупка, 22% — серебряные украшения для носа. Среди золотых изделий также лидируют украшения для носа — 12%. Следом за ними по популярности идут брови, губы, пирсинг Монро и индастриал.

Что касается украшений для пирсинга, наибольшее предпочтение самарцы отдают украшениям с фианитами и серебру. 4% любителей пирсинга покупают украшения с бриллиантами.