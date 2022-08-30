В Самаре во время ремонта произошел взрыв на судне «Ярославец»

По факту ЧП проводится проверка. Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

Днем во вторник, 30 августа, в областной столице произошло ЧП. На одном из речных судов прогремел взрыв, пострадало три человека. Информацию сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Происшествие случилось на территории базы отстоя судов. Рабочие ремонтировали судно «Ярославец», когда раздался хлопок.

– В результате трое рабочих получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. Судно получило повреждение верхней палубы. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, – отмечают в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Надзорный орган проводит проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.