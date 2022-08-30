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Общество30 августа 2022 13:18

Власти рассказали о развитии транспортной инфраструктуры в Самарской области

Сегодня в регионе реализуется несколько дорожных проектов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы на некоторых участках стартуют в следующем году

Работы на некоторых участках стартуют в следующем году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область продолжает активно развивать транспортную инфраструктуру. По состоянию на август 2022 года в регионе реализуется ряд важных дорожных проектов.

В их числе – строительство развязки в районе возведения логистического центра Wildberries у Новосемейкино. Как сообщили в правительстве губернии, в настоящий момент ведется проектирование дороги, которая позволит решить вопросы этого транспортного узла.

Параллельно ведется ремонт транспортной развязки на пересечении Поволжского шоссе и Обводного шоссе в Тольятти. В ее состав входят шесть съездов общей протяженностью 26 км. По данным властей, ремонтные работы на участке уже завершены.

В Тольятти ведется проектирование четырехполосной дороги с разделительной полосой по улице Фермерская. Она протянется от пересечения с улицей Полевой в селе Подстепки до пересечения с Южным шоссе и улицей Цеховой в Тольятти. Протяженность трассы составит 6 км.