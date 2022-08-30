Клубы дыма были видны издалека Фото: скриншот с видео

Днем во вторник, 30 августа 2022 года, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Очевидцы заметили клубы дыма на 7-й просеке. Огонь вспыхнул неподалеку от санатория «Волга».

- Вызов поступил на пульт дежурного в 15:44. Установлено, что на 7-й просеке, 201а загорелось двухэтажное деревянное здание. Площадь пожара составила 160 кв. м (общая площадь 200 кв. м), - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия выезжали 96 человек и 26 единиц техники. Возгорание удалось локализовать в 15:35, а полностью потушить - в 17:12. Эвакуацию из здания не проводили. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Причина ЧП пока неизвестна. Все обстоятельства предстоит установить специалистам.