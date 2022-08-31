Уставшего пловца спасли на Волге в Самаре 30 августа 2022 года

Свои силы в заплыве по Волге не рассчитал 52-летний мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем во вторник, 30 августа 2022 года, на Волге в Самаре спасли 52-летнего мужчину. Тот не рассчитал свои силы в заплыве по реке и не смог самостоятельно добраться до берега.

- Вызов поступил около 12 часов дня. Спасатели обнаружили уставшего пловца около пляжа у НФС в Октябрьском районе. Они эвакуировали его на берег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательной службы. По предварительной информации, помощь медиков самарцу не понадобилась.

По данным МЧС на 28 августа, с начала 2022 года в Самарской области произошло 60 происшествий на воде, в результате которых погибли 45 человек, в том числе трое детей. Еще 45 человек удалось спасти.