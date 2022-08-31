В Самаре большое дерево упало на припаркованный рядом с домом автомобиль «Мерседес»

Обстоятельства произошедшего уточняются. Фото: Александра Вахрушева

Сегодня, 31 августа, стало известно, что в Самаре на улице Чкалова в районе дома № 83 большое дерево упало на черный «Мерседес», припаркованный рядом с домом.

— Из-за падения дерева повредились расположенные рядом провода, — сообщают очевидцы.

В настоящий момент на месте происшествия работают две машины ДПС. Информации о том, где находится водитель, нет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Рядом стоят другие припаркованные возле домов машины, им повезло больше. Дерево вывернуло с корнем. Что послужило причиной его падения, неизвестно. Специалистам предстоит разобраться, кто ответственен за это и сможет ли водитель автомобиля получить компенсацию.