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Общество31 августа 2022 6:52

В честь Дня города пройдут бесплатные экскурсии по историческому центру Самары

Семь разнообразный экскурсий ждут жителей региона
Ирина СИНЕГУБОВА
Для участия необходимо выполнить несколько условий.

Для участия необходимо выполнить несколько условий.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В честь Дня города для гостей и жителей Самары организуют бесплатные экскурсии по историческому центру.

— Они пройдут с 1 по 11 сентября по нескольким направлениям, — сообщили в администрации Самары.

Запланированы экскурсии «Немецкая сказка», «Хлеба и зрелищ», обзорная «Самара, я люблю тебя!», по набережной «ЗаВолгу или НаДно», а также пешеходные «Огни вечерней Самары или Самарские сумерки», «Самара – дивный град России», по старому городу «Загадай желание».

Чтобы стать участником экскурсий, требуется подписаться на группу и разместить на своей странице в «ВКонтакте» пост с любимым самарским парком или сквером с геометкой и хештегом: #ЛюбимаяСамара436 #СДнемРожденияСамара. После этого можно регистрироваться на любую экскурсию на сайте.