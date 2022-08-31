В честь Дня города пройдут бесплатные экскурсии по историческому центру Самары

Для участия необходимо выполнить несколько условий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В честь Дня города для гостей и жителей Самары организуют бесплатные экскурсии по историческому центру.

— Они пройдут с 1 по 11 сентября по нескольким направлениям, — сообщили в администрации Самары.

Запланированы экскурсии «Немецкая сказка», «Хлеба и зрелищ», обзорная «Самара, я люблю тебя!», по набережной «ЗаВолгу или НаДно», а также пешеходные «Огни вечерней Самары или Самарские сумерки», «Самара – дивный град России», по старому городу «Загадай желание».

Чтобы стать участником экскурсий, требуется подписаться на группу и разместить на своей странице в «ВКонтакте» пост с любимым самарским парком или сквером с геометкой и хештегом: #ЛюбимаяСамара436 #СДнемРожденияСамара. После этого можно регистрироваться на любую экскурсию на сайте.