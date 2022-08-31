Аномальная жара 30 августа 2022 года побила в Самарской области четыре многолетних рекорда

Жара начнет спадать во второй половине этой недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 30 августа 2022 года, погода установила в Самарской области новый рекорд. В регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры. Вчера сильно раскалился воздух в Самаре, Тольятти, Серноводске и в Аглосе. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Так, в областной столице 30 августа 2022 года столбик термометра поднялся до 34,7 °С. Это на 1,5 °С больше, чем в 1969 году. В Аглосе жара достигла 34,6 °С. Отклонение от предыдущего максимума составило 0,9 °С. Там погода побила рекорд 1953 года.

В Серноводске воздух раскалился до 34,4 °С. Это на 1,6 °С больше, чем в 1969 и 2010 годах. В Тольятти температура достигла 34,1 °С. Адский зной побил рекорд 1969 года. Тогда в Автограде зафиксировали 34 °С.

По прогнозам синоптиков, с наступлением осени жара постепенно начнет спадать. Если днем 1 сентября 2022 года в Самарской области ожидается 25-30 °С, то на следующий день — уже 19-24 °С. При этом местами возможны кратковременный дождь и гроза.