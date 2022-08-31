Перевозчик опубликовал расписание дачных автобусов в Самаре на сентябрь 2022 года

В сентябре дачные автобусы будут ходить по обновленному расписанию Фото: администрация Самары

Перевозчик опубликовал обновленное расписание дачных автобусов в Самаре на сентябрь 2022 года. Корректировки внесли из-за уменьшения светового дня.

Так, все дачные автобусы будут ходить по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Исключение — маршрут № 185к «Пл. Кирова — СНТ «Крестьянский», который будет курсировать только по выходным. Отправление из Самары — в 8:00, а в обратном направлении — в 17:30. А также № 170 «Ул. Первомайская — СДМ «Старая Бинарадка» (вторник, четверг и выходные) — в 7:00 и в 18:00 соответственно.

Большинство автобусов будут отправляться из Самары около 7 часов. Последний рейс со стороны дач — в 18-19 часов. Интервалы у всех маршрутов разные. У кого-то это 40 минут или час, а некоторые будут курсировать еще реже. Подробнее с графиком движения дачных автобусов можно ознакомиться здесь.